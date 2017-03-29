Мама пермского подкидыша написала заявление о возвращении сына

Жительница Перми, которая 25 марта в бэби-боксе при МСЧ № 9 оставила своего сына, написала все необходимые заявления для его возвращения. Также женщина получила свидетельство о рождении ребёнка.

«Я очень рада, что мама вернулась и очень надеюсь, что решение органов опеки будет положительным. Конечно, под наблюдением и под контролем, но может это и к лучшему. Не могу рассказать все подробности трагедии, но к счастью есть шанс всё поправить. Ситуация подтверждает необходимость бэби боксов», — сообщила руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Она также просит неравнодушных пермяков помочь маме. Малышу сейчас требуется одежда, конверт (или одеяло), памперсы (№№ 2 или 3), пустышки и бутылочка.