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06:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мама пермского подкидыша написала заявление о возвращении сына

Также женщина получила свидетельство о рождении ребёнка.

Жительница Перми, которая 25 марта в бэби-боксе при МСЧ № 9 оставила своего сына, написала все необходимые заявления для его возвращения. Также женщина получила свидетельство о рождении ребёнка.

«Я очень рада, что мама вернулась и очень надеюсь, что решение органов опеки будет положительным. Конечно, под наблюдением и под контролем, но может это и к лучшему. Не могу рассказать все подробности трагедии, но к счастью есть шанс всё поправить. Ситуация подтверждает необходимость бэби боксов», — сообщила руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Она также просит неравнодушных пермяков помочь маме. Малышу сейчас требуется одежда, конверт (или одеяло), памперсы (№№ 2 или 3), пустышки и бутылочка.

Напомним, 25 марта пермячка оставила в бэби-боксе своего сына Георгия, который родился 18 марта. После того как Елена Котова обратилась к родным подкидыша, мама приняла решение вернуть малыша.

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