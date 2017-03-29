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07:07 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье накроет 150-километровая полоса интенсивных осадков

В зоне прохождения циклона, как указано на карте, ночью пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Циклон из Китая, в виде полосы шириной около 150 километров, зайдет в Приморский край через озеро Ханку и далее пойдет в Лазовский и Ольгинский районы, сообщение «Вести Приморье» со ссылкой на Маглипогоду. Основные осадки пройдут ночью и в первой половине дня 30 марта в районах прохождения вихря.

На севере и на юге края осадков будет меньше и местами. В зоне прохождения циклона, как указано на карте, ночью пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Внимание! На перевалах пройдет мокрый снег, местами ожидается сильный снег, на дорогах снежный накат и гололедные явления. На остальной территории края пройдут небольшие, местами умеренные осадки.

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