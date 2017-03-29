Не заплативший 137 млн рублей налогов бизнесмен амнистирован
Директор
Директор
Не заплативший 137 млн рублей налогов бизнесмен амнистирован, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
Вынесен приговор директору крупной
Дело на предпринимателя завели в апреле 2016 года. По данным следствия, мужчина использовал фиктивный документооборот для уклонения от уплаты налогов и заключал контракты с подставными компаниями.
При завершении расследования Васильев ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке и признал вину. На суде также были использованы и другие смягчающие обстоятельства — наличие двух малолетних детей на иждивении и награды — За вклад в развитие Новосибирской области и знак «За труд на благо города».
Суд вынес приговор — три года условно, и тут же амнистировал предпринимателя в честь 70-летия Победы. Так же суд удовлетворил исковые требования налоговиков к коммерсанту.
«КоммерсантЪ» уточняет, что сейчас Васильев является фигурантом еще двух уголовных дел — о подготовке к убийству и незаконном приобретении оружия.