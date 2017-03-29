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07:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Не заплативший 137 млн рублей налогов бизнесмен амнистирован

Директор компании-металлотрейдера избежал тюремного срока за уклонение от уплаты налогов, ему помогло полное признание вины.

Не заплативший 137 млн рублей налогов бизнесмен амнистирован, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Вынесен приговор директору крупной компании-металлотрейдера «Сибпромснаб» Алексею Васильеву. Мужчина обвинялся в неуплате НДС и налога на прибыль. Общая сумма ущерба для бюджета составила 137,1 млн рублей.

Дело на предпринимателя завели в апреле 2016 года. По данным следствия, мужчина использовал фиктивный документооборот для уклонения от уплаты налогов и заключал контракты с подставными компаниями.

При завершении расследования Васильев ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке и признал вину. На суде также были использованы и другие смягчающие обстоятельства — наличие двух малолетних детей на иждивении и награды — За вклад в развитие Новосибирской области и знак «За труд на благо города».

Суд вынес приговор — три года условно, и тут же амнистировал предпринимателя в честь 70-летия Победы. Так же суд удовлетворил исковые требования налоговиков к коммерсанту.

«КоммерсантЪ» уточняет, что сейчас Васильев является фигурантом еще двух уголовных дел — о подготовке к убийству и незаконном приобретении оружия.

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