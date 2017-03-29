Не заплативший 137 млн рублей налогов бизнесмен амнистирован, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Вынесен приговор директору крупной компании-металлотрейдера «Сибпромснаб» Алексею Васильеву. Мужчина обвинялся в неуплате НДС и налога на прибыль. Общая сумма ущерба для бюджета составила 137,1 млн рублей.

Дело на предпринимателя завели в апреле 2016 года. По данным следствия, мужчина использовал фиктивный документооборот для уклонения от уплаты налогов и заключал контракты с подставными компаниями.

При завершении расследования Васильев ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке и признал вину. На суде также были использованы и другие смягчающие обстоятельства — наличие двух малолетних детей на иждивении и награды — За вклад в развитие Новосибирской области и знак «За труд на благо города».

Суд вынес приговор — три года условно, и тут же амнистировал предпринимателя в честь 70-летия Победы. Так же суд удовлетворил исковые требования налоговиков к коммерсанту.

«КоммерсантЪ» уточняет, что сейчас Васильев является фигурантом еще двух уголовных дел — о подготовке к убийству и незаконном приобретении оружия.