В Уфе открылся «Банк вещей» для малоимущих и многодетных семей

«Многодетные, неполные, малоимущие семьи посещают “Банк вещей”, выбирают необходимые для них предметы гардероба. Специалисты принимают заявления на гуманитарную помощь, также информируют о предстоящем паводке», — сообщает официальный сайт администрации.

Ненужные вещи в хорошем состоянии можно отдать с 9:00 до 17:00 по адресу Богдана Хмельницкого, 53. Дополнительная информация по телефону: 287−23−42.