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07:00 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе открылся «Банк вещей» для малоимущих и многодетных семей

В Уфе открылся «Банк вещей», куда жители столицы могут отдать ненужные вещи для последующей передачи многодетным и малоимущим семьям, сообщает мэрия.

«Многодетные, неполные, малоимущие семьи посещают “Банк вещей”, выбирают необходимые для них предметы гардероба. Специалисты принимают заявления на гуманитарную помощь, также информируют о предстоящем паводке», — сообщает официальный сайт администрации.

Ненужные вещи в хорошем состоянии можно отдать с 9:00 до 17:00 по адресу Богдана Хмельницкого, 53. Дополнительная информация по телефону: 287−23−42.

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