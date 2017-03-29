В Алматы закрыты дороги на Шымбулак и БАО

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

ДЧС Алматы уведомляет жителей и гостей города, что трасса Медеу-Шымбулак, а также автодорога «ГЭС-1-БАО» закрыты.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций департамент по ЧС просит жителей и туристов Алматы воздержаться от походов и восхождений.