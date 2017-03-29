В Алматы закрыты дороги на Шымбулак и БАО
В Алматинской области в связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах в период
В Алматинской области в связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах в период
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны
ДЧС Алматы уведомляет жителей и гостей города, что трасса
В целях исключения чрезвычайных ситуаций департамент по ЧС просит жителей и туристов Алматы воздержаться от походов и восхождений.