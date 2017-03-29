Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Минобороны РФ сообщило об угрозе США российским спутникам
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10Европейские деревья года
07:04 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы закрыты дороги на Шымбулак и БАО

В Алматинской области в связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах в период 29—31 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

ДЧС Алматы уведомляет жителей и гостей города, что трасса Медеу-Шымбулак, а также автодорога «ГЭС-1-БАО» закрыты.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций департамент по ЧС просит жителей и туристов Алматы воздержаться от походов и восхождений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
73 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Готовые документы из ЦОНа теперь доставляют домой
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь