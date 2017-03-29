Активистам «СтопХама» во Владивостоке досталось во время расклейки наклеек

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Во время очередной акции по расклейке «обличительных» наклеек на автомобили, припаркованные не по ПДД в районе рынка на «Спортивной», досталось членам приморского отделения движения «СтопХам». Один из автомобилистов оказался не рад «черной метке» и попытался прогнать активиста пинками, сообщили ИА PrimaMedia в организации.

Наклейки с надписью «Мне плевать, езжу как хочу» члены участники организации оставляли на машинах в районе остановки «Спортивная» днем 23 марта. По словам руководители приморского отделения Сергея Маслакова, полоса движения, выделенная для общественного транспорта, во время рейда была запаркована практически полностью.

— Большинство граждан — как пешеходы, так и проезжающие автомобилисты — реагировали положительно, говорили слова одобрения. Но были и исключения, — рассказывает Маслаков.

Владелец одной из неправильно припаркованных машин оказался крайне недоволен вниманием активистов и решил прогнать их, задействуя физическую силу. Свою работу «стопхамовцы» фиксировали на видео.

— Этого человека мы решили «прославить» на весь интернет. Возможно, в следующий раз он задумается, прежде чем применять насилие в адрес других людей, — добавляет Сергей Маслаков.

В остальном рейд прошел спокойно. Один из водителей задал активистам вопрос, почему бы им не наклеить эти наклейки на здание администрации Владивостока — ведь он не создает новые и столь необходимые городу парковочные места.

Всего во время акции участники движения использовали около 30 наклеек.