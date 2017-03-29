Подводных охотников против их воли спасали в Новосибирске

На телефон ОД МАСС позвонила женщина, которая сообщила, что из окна своей квартиры по улице Приморской наблюдает двоих рыбаков, провалившихся под лед, и их сносит по течению к открытой воде. При этом один якобы уже утонул, а второй еще держится на плаву.

— На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели. Спустя десять минут, они обнаружили обоих «рыбаков», которые в специальных костюмах и снаряжении занимались подводной охотой. От принятия какой-либо помощи они отказались.

Спасатели ограничились тем, что провели с любителями данного вида охоты профилактическую беседу. В частности, предупредили о возможных сбросах воды с ГЭС и плывущих кусках льда, — сообщили в МАСС корреспонденту VN.ru.