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07:34 (мск), источник: VN.ru

Подводных охотников против их воли спасали в Новосибирске

Женщина приняла любителей подводной охоты за провалившихся под лед рыбаков и вызвала спасателей. Курьезный инцидент произошел 28 марта в Советском районе Новосибирска, сообщает аварийно-спасательная служба МАСС.

На телефон ОД МАСС позвонила женщина, которая сообщила, что из окна своей квартиры по улице Приморской наблюдает двоих рыбаков, провалившихся под лед, и их сносит по течению к открытой воде. При этом один якобы уже утонул, а второй еще держится на плаву.

— На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели. Спустя десять минут, они обнаружили обоих «рыбаков», которые в специальных костюмах и снаряжении занимались подводной охотой. От принятия какой-либо помощи они отказались.

Спасатели ограничились тем, что провели с любителями данного вида охоты профилактическую беседу. В частности, предупредили о возможных сбросах воды с ГЭС и плывущих кусках льда, — сообщили в МАСС корреспонденту VN.ru.

Подводная охота обычно проводится со специальным ружьем или пикой. По разным данным, в России насчитывается от 150 до 300 тысяч клубов, групп в соцсетях и интернет-ресурсов, посвященных подобной охоте.

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