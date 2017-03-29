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07:26 (мск), источник: Om1.ru

Омские пранкеры выложили в Сеть клип про этилмеркаптан

Через сутки после анонса новое произведение, являющееся кавер-версией на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», появилось на YouTube.

Новый клип, как и обещал Show Prank TV, посвящен выбросам этилмеркаптана в Омске.

Пранкеры сняли его в рамках флешмоб по созданию пародий на модную песню «Тает лед», ставшую популярной после выступления группы «Грибы» из Киева. К флешмобу с хэштегами #таетлед и #кавертаетлед присоединились многие российские звезды, включая Филиппа Киркорова и Ивана Урганта.

Но омичи решили таким образом привлечь внимание к экологическим проблемам, среди которых одной из главных являются выбросы этилмеркаптана с предприятия, которое все никак не могут найти ни Минприроды, ни Росприроднадзор, ни МЧС.

Как и ожидалось, омский вариант песни был посвящен выбросам, причем авторы клипа, не долго думая, решили перевести все стрелки на уходящего мэра Вячеслава Двораковского, используя в начале видеокадры с его инаугурации. Отметим, что идея сделать за все ответственным мэра могла появиться в двух случаях — либо авторы клипа реально не знают, что муниципальное самоуправление, как и представители федеральных контролирующих структур, по сути, никак не контролирует крупные промышленные предприятия, являющиеся филиалами российских холдингов, либо это сделано намеренно, чтобы отвлечь омичей от попыток поиска реального виновника.

Как бы там ни было, клип уже гуляет в сети и собирает просмотры. Информация о клипе появилась в Омске вчера, в сеть была слита информация о человеке в костюме химзащиты, бегавшем по центру города. Его случайно сфотографировали у «Яблоньки». Парень в камуфляже и противогазе с тревожным чемоданчиком в руках выглядел довольно фактурно, чем сразу же привлек к себе внимание горожан.

Отметим, что песня «Тает лед» сделала киевскую группу «Грибы» поп-феноменом текущего сезона. Многочисленные версии их песни один за другим записывают известные российские артисты, а теперь эта мода захлестнула и провинцию.

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