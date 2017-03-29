Омские пранкеры выложили в Сеть клип про этилмеркаптан

Но омичи решили таким образом привлечь внимание к экологическим проблемам, среди которых одной из главных являются выбросы этилмеркаптана с предприятия, которое все никак не могут найти ни Минприроды, ни Росприроднадзор, ни МЧС.

Пранкеры сняли его в рамках флешмоб по созданию пародий на модную песню «Тает лед», ставшую популярной после выступления группы «Грибы» из Киева. К флешмобу с хэштегами #таетлед и #кавертаетлед присоединились многие российские звезды, включая Филиппа Киркорова и Ивана Урганта.

Как и ожидалось, омский вариант песни был посвящен выбросам, причем авторы клипа, не долго думая, решили перевести все стрелки на уходящего мэра Вячеслава Двораковского, используя в начале видеокадры с его инаугурации. Отметим, что идея сделать за все ответственным мэра могла появиться в двух случаях — либо авторы клипа реально не знают, что муниципальное самоуправление, как и представители федеральных контролирующих структур, по сути, никак не контролирует крупные промышленные предприятия, являющиеся филиалами российских холдингов, либо это сделано намеренно, чтобы отвлечь омичей от попыток поиска реального виновника.

Как бы там ни было, клип уже гуляет в сети и собирает просмотры. Информация о клипе появилась в Омске вчера, в сеть была слита информация о человеке в костюме химзащиты, бегавшем по центру города. Его случайно сфотографировали у «Яблоньки». Парень в камуфляже и противогазе с тревожным чемоданчиком в руках выглядел довольно фактурно, чем сразу же привлек к себе внимание горожан.