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07:20 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области подростки прогуливали уроки и пили спиртное в самодельном строении

Прокуратура Знаменского района обнаружила «притон» и повелела снести самострой, который дети возвели своими руками.

Во время проверки прокуратура Знаменского района разузнала, что на заброшенном участке в селе Знаменское подростки построили «убежище» для разных нехороших дел.

Ребята из подручных средств возвели строение площадью около пяти квадратных метров, смонтировали внутри печку, установили столы и скамейки. В этой постройке подростки распивали спиртное, курили сигареты, играли в азартные игры и отсиживались во время школьных занятий.

Прокуратура выяснила, что двое из завсегдатаев «клуба» прогуляли более 100 уроков.

Прокуратура рассказала о досуге школьников их родителям и опекунам. Сотрудники контролирующего ведомства посчитали, что посещение этого строения может подтолкнуть детей к преступлениям и правонарушениям. Кроме того, самодельная печка способна спровоцировать пожар.

Начальнику ОМВД по Знаменскому району и председателю комитета по образованию Знаменского района прокуратура внесла представления, оценив их работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних как ненадлежащую. Также стартовала проверка: выясняют, кто незаконно продавал детям алкоголь и сигареты.

По требованию прокуратуры самодельное строение снесли. Трёх виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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