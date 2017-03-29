Бесплатные автостоянки в Красноярске плавают в лужах

Красноярцы возмущаются, что автомобильная стоянка возле частного парка на ул. Баумана почти полностью находится в воде. Поставить там машину и спокойно выйти из нее практически невозможно. Мамы с детьми обходят воду по кромке.

В администрации парка отказались сообщать, почему не приводят автостоянку в надлежащий вид и добавили, что сейчас зима, а парк работает только летом. Хотя на сайте парка указано, что и в зимний период в нем функционирует детская площадка. Кроме того, в выходные по парку гуляют родители с детьми, так как это единственное место прогулок в микрорайоне. Значит автостоянка востребована. Тем более, что большинство парковок в городе теперь платные.

К слову, у общественности к работе парка уже давно возникают вопросы. Так буквально недавно член общественной палаты Красноярска Андрей Болсуновский возмутился тем, как на его территории обрезают деревья: «Что происходит в парке? Никто никогда мне не докажет, что это варварство можно назвать санитарной обрезкой. Под корень выпилено очень много деревьев, а рядом стоящие обрезаны так непрофессионально, что у меня большие сомнения вызывает жизнеспособность этих столбиков, явно ждут их смерти, даже срезы не обработаны. Парк готовят под застройку?».

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, который предоставил парку землю под ведение бизнеса, пообещали разобраться в ситуации и ответить на все вопросы в ближайшее время.