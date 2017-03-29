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07:29 (мск), источник: Om1.ru

Март в Омске закончится снегом и метелью

Синоптики опубликовали уточнённый прогноз погоды на три последних дня уходящего месяца.

Источник: РИА "Новости"

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы информирует, что морозные ночи ушли из Омской области, но омичей ожидают осадки.

Сегодня, 29 марта, в холодное время суток прогнозируется −3…+2°. Днём ожидается +1…+6°. Синоптики обещают мокрый снег, дождь, порывистый ветер.

В четверг, 30 марта, температура воздуха несколько понизится. Ночью будет −2…−7°, днём −1…+4°. Сохранятся мокрый снег и дождь. Местами ожидаются порывистый ветер и гололедица.

В пятницу, 31 марта, похолодает. Ночью будет −4…−9°, днём −3…+2°. Зима возвращается: снег, метель, слабые гололёдные явления. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.

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