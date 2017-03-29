Март в Омске закончится снегом и метелью

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы информирует, что морозные ночи ушли из Омской области, но омичей ожидают осадки.

Сегодня, 29 марта, в холодное время суток прогнозируется −3…+2°. Днём ожидается +1…+6°. Синоптики обещают мокрый снег, дождь, порывистый ветер.

В четверг, 30 марта, температура воздуха несколько понизится. Ночью будет −2…−7°, днём −1…+4°. Сохранятся мокрый снег и дождь. Местами ожидаются порывистый ветер и гололедица.

В пятницу, 31 марта, похолодает. Ночью будет −4…−9°, днём −3…+2°. Зима возвращается: снег, метель, слабые гололёдные явления. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.