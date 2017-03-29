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07:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Уфы приглашают на кастинг для съемок в фильмах

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Киношкола Булата Юсупова объявляет кастинг. Жители Уфы имеют возможность сняться в одном из трех короткометражных фильмов.

9 апреля с 15.00 до 20.00 на третьем этаже лайфстайл центра «Башкирия» будет проходить кастинг на роли в дебютных фильмах выпускников режиссерского курса киношколы Булата Юсупова. Отбор исполнителей ведется на короткометражные фильмы: «Жизель» (Римма Гайсина), «Когда говорит Сакура» (Севак Малхасян), «Шаг вперед» (Андраник Устян).

Отбор будет проходить в два этапа: сначала претендентам необходимо будет прочесть подготовленный заранее этюд, стихотворение или рассказ, на втором этапе конкурсанты должны выполнить задание по отрывкам из сценариев к будущим фильмам.

Уже в начале лета фильмы будут представлены широкой публике в одном из центральных кинотеатров города. Этот выпуск для киношколы Булата Юсупова станет 26-м.

Информация в соцсетях: ВКонтакте, Фейсбуке и по телефону: 8−917−471−54−25.

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