Услуга доставки документов из ЦОНа на дом запускается в РК
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Казпочта» внедряют новый сервис по доставке готовых документов на дом, сообщает
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Казпочта» внедряют новый сервис по доставке готовых документов на дом, сообщает
«Теперь казахстанцам не нужно идти в ЦОН за готовыми документами, курьер доставит их в любое указанное место, будь то дом или офис», — говорится в сообщении.
Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, клиенту необходимо предоставить полный пакет документов для получения услуги инспектору ЦОН и обратиться к сотрудникам АО «Казпочта», которые работают в зданиях ЦОН, для заполнения заявки на доставку готовых документов.
Услуга по доставке документов предоставляется физическим и юридическим лицам на коммерческой основе. Цены за доставку на дом зависят от региона, в котором оказывается услуга, и от адреса конечной доставки. Посредством присвоенного
По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, новый сервис запущен специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОН. «В настоящее время проводится активная работа по автоматизации услуг, и многие казахстанцы получают услуги самостоятельно при помощи портала электронного правительства, не выходя из дома. Однако, еще есть услуги, при оформлении которых без ЦОНа не обойтись. В последнее время количество обращений от граждан, желающих получать услуги на дом, увеличилось, и мы решили запустить данный сервис для удобства наших клиентов», — добавил он.
Также, по словам Оспанова, на сегодняшний день Правительство для граждан уделяет большое внимание удобству получения государственных услуг, в частности, сокращению времени ожидания, времени оформления в ЦОНах, работе электронных очередей, видеокамер, а также прорабатывает новые возможности для комфортного получения услуг в ЦОНах.
В планах госкорпорации запуск еще нескольких проектов и сервисов через такие каналы как интернет, телефония, сотовая связь