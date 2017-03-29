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07:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Услуга доставки документов из ЦОНа на дом запускается в РК

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Казпочта» внедряют новый сервис по доставке готовых документов на дом, сообщает пресс-служба компании.

Источник: Sputniknews.kz

«Теперь казахстанцам не нужно идти в ЦОН за готовыми документами, курьер доставит их в любое указанное место, будь то дом или офис», — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, клиенту необходимо предоставить полный пакет документов для получения услуги инспектору ЦОН и обратиться к сотрудникам АО «Казпочта», которые работают в зданиях ЦОН, для заполнения заявки на доставку готовых документов.

Услуга по доставке документов предоставляется физическим и юридическим лицам на коммерческой основе. Цены за доставку на дом зависят от региона, в котором оказывается услуга, и от адреса конечной доставки. Посредством присвоенного трек-номера можно проследить его местонахождение через сайт post.kz. Минимальная стоимость услуги — 500 тенге. При этом оплата за доставку производится клиентом при получении готового документа. Стоит отметить, что услуга доступна на территории всего Казахстана.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, новый сервис запущен специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОН. «В настоящее время проводится активная работа по автоматизации услуг, и многие казахстанцы получают услуги самостоятельно при помощи портала электронного правительства, не выходя из дома. Однако, еще есть услуги, при оформлении которых без ЦОНа не обойтись. В последнее время количество обращений от граждан, желающих получать услуги на дом, увеличилось, и мы решили запустить данный сервис для удобства наших клиентов», — добавил он.

Также, по словам Оспанова, на сегодняшний день Правительство для граждан уделяет большое внимание удобству получения государственных услуг, в частности, сокращению времени ожидания, времени оформления в ЦОНах, работе электронных очередей, видеокамер, а также прорабатывает новые возможности для комфортного получения услуг в ЦОНах.

В планах госкорпорации запуск еще нескольких проектов и сервисов через такие каналы как интернет, телефония, сотовая связь и т. д.

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