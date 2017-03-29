Власти Сорокского района реализуют проект по строительству водопровода в 15 селах

Людям, которые вынуждены возить ее в цистернах и собирать дождевую воду для хозяйственных нужд, проведут водопровод. Власти обеспечат качественной питьевой водой более шести тысяч подворий.

Сначала водой обеспечат примерно 300 частных хозяйств села Цепилова. Люди говорят, что больше десяти лет развозят по домам воду в цистернах.



«У нас в колодцах воды нет. Привозим в бочках, на тракторах. Сейчас, слава богу, провели водопровод», — сказал житель села Цепилова Виктор Пынзару.



В этом году воду подадут и в село Околина. «У меня во дворе два колодца, но в них нет воды. Носим воду ведрами».



«Очень тяжело без воды. Мэр сказал, что вопрос решится. Все время приходится носить воду из речки».

«В Околине построим внутреннюю сеть с двумя резервуарами и очистную станцию для школы и детского сада», — отметила мэр села Околина Валентина Чебан.



Местные власти говорят, что еще в трех селах водопровод построят до конца года.



«Сейчас в Сорокском районе реализуется проект строительства водопровода в коммунах Околина, Паркарь и Волова. На проект выделено семь миллионов леев, в этом году водопровод будет сдан в эксплуатацию. В 2018—2020 водопровод построим еще в 13 населенных пунктах», — сказал председатель Сорокского района Геннадий Мунтян.

Всего на проведение водопровода в Сорокском районе выделено 27 с половиной миллионов леев. Большую часть денег выделил Национальный фонд регионального развития.