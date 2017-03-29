Отдел контроля за качеством медпомощи появится в минздраве Приангарья
В министерстве здравоохранения Иркутской области создадут отдел контроля качества медицинской деятельности.
В министерстве здравоохранения Иркутской области создадут отдел контроля качества медицинской деятельности.
Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности создадут в министерстве здравоохранения Иркутской области. Об этом 29 марта 2017 года сообщает
Олег Ярошенко рассказал. Что в 2016 году проверена работа 87 медицинских организаций. Каждая вторая проверка завершалась выдачей учреждению предписания об устранении выявленных нарушений. Меры дисциплинарного взыскания применили к медицинским работникам в 89 случаях. По результатам 15 проверок материалы направлены в правоохранительные органы.
Специалисты министерства в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности провели 413 проверок (в 2015 году — 210 проверок), в том числе 15 плановых (в 2015 году — 10) и 398 внеплановых целевых проверок по обращениям граждан и органов государственной власти (в 2015 году — 200).
Значительное увеличение количества проверок в 2016 году связано с тем, что возросло количество обращений от граждан и органов государственной власти, касающихся качества оказания медицинской помощи, этики специалистов, удовлетворенности пациентов. Обоснованность жалоб возросла с 15% в 2015 до 19,7% в 2016 году.