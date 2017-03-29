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07:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отдел контроля за качеством медпомощи появится в минздраве Приангарья

В министерстве здравоохранения Иркутской области создадут отдел контроля качества медицинской деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности создадут в министерстве здравоохранения Иркутской области. Об этом 29 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министра здравоохранения области Олега Ярошенко на итоговой коллегии ведомства. Новое подразделение займётся организацией и проведением плановых и внеплановых проверок по жалобам и обращениям граждан на некачественное оказание медицинской помощи. Отдел также проконтролирует устранение выявленных недостатков.

Олег Ярошенко рассказал. Что в 2016 году проверена работа 87 медицинских организаций. Каждая вторая проверка завершалась выдачей учреждению предписания об устранении выявленных нарушений. Меры дисциплинарного взыскания применили к медицинским работникам в 89 случаях. По результатам 15 проверок материалы направлены в правоохранительные органы.

Специалисты министерства в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности провели 413 проверок (в 2015 году — 210 проверок), в том числе 15 плановых (в 2015 году — 10) и 398 внеплановых целевых проверок по обращениям граждан и органов государственной власти (в 2015 году — 200).

Значительное увеличение количества проверок в 2016 году связано с тем, что возросло количество обращений от граждан и органов государственной власти, касающихся качества оказания медицинской помощи, этики специалистов, удовлетворенности пациентов. Обоснованность жалоб возросла с 15% в 2015 до 19,7% в 2016 году.

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