Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Минобороны РФ сообщило об угрозе США российским спутникам
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В тени стены
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
08:02 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке начался долгожданный суд по делу главы «Радиоприбора»

На скамье подсудимых — бывший гендиректор предприятия.

Во Владивостоке начался долгожданный судебный процесс по делу о заводе «Радиоприбор». Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил представитель Первомайского суда города. На данный момент идет заседание.

Напомним, по причине нездоровья подсудимого — бывшего гендиректора предприятия Михаила Харченко — заседания неоднократно откладывались, начиная с февраля. Адвокаты предоставляли справки из хирургического отделения одной из больниц приморской столицы.

Напомним, бывшему гендиректору завода «Радиоприбор» предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года, ему было предъявлено обвинение по статьям 145 и 199 УК РФ. Однако отстранение гендиректора от дел не дало огромного эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, завод снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на «Радиоприборе» в конце 2014 года.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Приморье полицейские задержали наркоторговца
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Сборная Бразилии раньше всех квалифицировалась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь