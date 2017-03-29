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08:31 (мск), источник: dostup1.ru

Семью бобров засняла скрытая камера нацпарка «Таганай»

Пара животных собирала ветки осины для пропитания.

На территории национального парка «Таганай» в объектив скрытой камеры попали два бобра — животные собирали ветки осины для пропитания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

На видео первый бобр изучает ветки и покидает место, вслед за ним почти сразу появляется второй. Фотоловушка, в которая засняла животных, установлена вдали от туристических троп, в заповедной зоне национального парка, в районе реки Куса.

«Животные небольшие, вес каждого примерно 10−15 кг, по “бобровым меркам” это немного, ведь встречаются особи по 40 кг. Сейчас деревья интересуют бобров, в основном, как пища. Чуть позже, когда начнется весеннее половодье, в “бобровых” районах Таганая стартует строительный сезон. Животные будут приводить в порядок свои хатки после зимовки. Когда большая вода спадет — придет черед плотин, их бобры строят, чтобы удержать уровень в водоемах», — отметила сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Бобры обитают почти на всех крупных реках парка — Кусе, Большом Киалиме, Тесьме.

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