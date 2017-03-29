Семью бобров засняла скрытая камера нацпарка «Таганай»

На территории национального парка «Таганай» в объектив скрытой камеры попали два бобра — животные собирали ветки осины для пропитания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

На видео первый бобр изучает ветки и покидает место, вслед за ним почти сразу появляется второй. Фотоловушка, в которая засняла животных, установлена вдали от туристических троп, в заповедной зоне национального парка, в районе реки Куса.