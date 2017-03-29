Южноуралец нашел в лесу оружие

У жителя Верхнего Уфалея изъяли нелегальное оружие.

Дома он хранил обрез гладкоствольного ружья 20-го калибра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Эксперты установили, что он «пригоден к производству выстрелов охотничьими патронами». Полицейские выяснили, что на эту находку мужчина наткнулся в лесу, однако решил не сдавать в полицию и оставить у себя.

«Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь южноуральцу, не обратившемуся вовремя в правоохранительные органы, грозит до 4 лет тюрьмы.