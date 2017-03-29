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08:00 (мск), источник: Publika.md

В СЧС провели теоретические учения на случай сильного землетрясения в Молдове

В Службе чрезвычайных ситуаций провели учения, имитирующие сильное землетрясение.

Источник: Publika.md

По сценарию, в результате мощной сейсмической активности погибли тысячи людей. Спасателей и экспертов вызвали в Операционный центр управления чрезвычайными ситуациями.

«В Молдове произошло землетрясение силой примерно 7,5 балла по 12‑балльной шкале».

По сценарию учений, эпицентр землетрясения находится в румынском уезде Вранча. Разрушены здания, начались оползни и пожары, прорвало дамбы.

«7055 человек пострадали, 4959 человек погибли, 9101 остались без жилья и 8755 пропали без вести».

Для слаженной работы кризисного центра спасателей разделили на группы.

«Моя задача — оценить общую ситуацию в стране, в том числе химическую, предложить меры защиты, а также локализации и ликвидации химических аварий», — сказал глава управления химической защиты Сергей Жуня.

По легенде, населённые пункты остались без электричества и телефонной связи, поэтому с представителями руководства страны специалисты общаются посредством радиостанций.

«Мы отвечаем за административное и материально-техническое обеспечение. Бригады, которые будут прибывать к нам на помощь, смогут беспрепятственно пересекать границу», — отметил координатор программы Геннадий Барбу.

По словам международных экспертов, молдавские специалисты показали хорошую подготовку.

«В Молдове — профессиональные и опытные специалисты, готовые принимать меры по предотвращению и реагированию в случае подобных бедствий. Этот координационный центр оснащён по последним требованиям. Участники учений ранее проходили обучение по этой программе», — сказал ведущий эксперт Совета Европы Майкл Эльмквист.

Теоретические учения провели в рамках программы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Восточной Европе. В сентябре проведут и практические занятия. Программа задействована на Украине, в Беларуси, Азербайджане, Армении и Грузии.

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