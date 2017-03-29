ГОСТ на ямы: как отсудить компенсацию за ремонт машины

Размер имеет значение. В России внесут поправки в перечень ГОСТов на дорожные ямы. Там до сантиметра прописано, какой должна быть «правильная» дыра в асфальте. Как отсудить компенсацию за ремонт машины, если «влетел» в «неправильную» яму?

Даниил хвастается новенькими дисками. Купил на компенсацию за плохую дорогу. Старые остались в яме на Ново-Ленинской объездной. Месяц ходил по инстанциям и своего добился.

— Даже чувство, не то чтобы там деньги получили, но, конечно, это тоже очень важно: резина была испорчена, диски были погнуты. Этого хватило, чтобы полностью восстановить машину. И хотя бы дороги, может быть, делать начнут, — говорит житель Иркутска Даниил Боротюк.

Даниил Боротюк — простой иркутский автовладелец. Но от выбоины не застрахован и председатель правления Союза автомобилистов Сибири. Повредил колесо и оцарапал бампер. Теперь даёт советы.

— Нужно в первую очередь вызвать ГИБДД и зафиксировать факт ДТП. Поскольку наезд на яму и повреждение автомобиля — это дорожно-транспортное происшествие, — говорит председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алекйсей Шабанов.

За каждую яму на дороге кто-то несёт ответственность. Значит, и ремонтировать машину из-за разбитых дорог кто-то должен. Организация, которая обслуживает участок дороги. Но есть тонкости. И Даниил, и Алексей въехали в «неправильные» ямы. Они — смешно сказать — не проходили по государственному стандарту ям.

Чтобы узнать, «хорошая» яма это или нет — измерьте её. Не всегда под рукой линейка. Зато спичечный коробок — длиной всегда 5 сантиметров. Для того, чтобы проверить, его достаточно в эту выбоину погрузить. Если он в ней утонул, тогда она явно больше пяти сантиметров, в то время как «хорошая» яма не должна превышать эту глубину.

Яма, выполненная по ГОСТу, также не длиннее 15 сантиметров и не шире 60. Нужно ездить осторожно и выбоины выбирать. ГОСТ на ямы существует с 1993 года. Неплохая альтернатива ремонту дорог. Однако в Иркутске рытвины сравнивают с землёй. То есть с асфальтом. Но жалоб автомобилистов меньше не становится. Важно знать, куда обращаться.

— Не первый год действует акция, размещённая на сайте «ИркутскАвтодора» — это «Охота на ямы». Очень активно жители пользуются данными обращениями. На основе их составляются графики работ, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.

На ремонт дорог городской бюджет выделил в этом году миллиард рублей. Его, например, укатывают в асфальт на улице Петрова. Вторую неделю на этом участке сражаются с дюжиной ям. Придётся автомобилистам ещё долго возить с собой линейку, чтобы в случае чего доказывать правоту. Или коробок спичек.