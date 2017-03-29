На доме в центре Омска появилось огромное граффити
Над рисунком высотой в 4 этажа трудились художники из Екатеринбурга.
Над рисунком высотой в 4 этажа трудились художники из Екатеринбурга.
На одном из домов в самом центре города появилось необычное большое граффити. На стене дома № 11 по улице Чокана Валихонова изображены балконы горожан.
Каждый балкон посвящен отдельной идее и показывает свою историю и мечты семей. Но все действия на каждом балконе связаны между собой, в итоге у граффити есть цельный сюжет. В итоге граффити получилось огромным — высотой в 4 этажа здания.
Автором креативной идеи является известная торговая сеть. С помощью необычного
На самом верху крупного рисунка расположен хэштег #ясделалсам — там самым