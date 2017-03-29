На доме в центре Омска появилось огромное граффити

На одном из домов в самом центре города появилось необычное большое граффити. На стене дома № 11 по улице Чокана Валихонова изображены балконы горожан.

Каждый балкон посвящен отдельной идее и показывает свою историю и мечты семей. Но все действия на каждом балконе связаны между собой, в итоге у граффити есть цельный сюжет. В итоге граффити получилось огромным — высотой в 4 этажа здания.

Автором креативной идеи является известная торговая сеть. С помощью необычного арт-объекта компания хотела вдохновить омичей на свершения, побудить воплощать мечты и показать, что не стоит бояться идти вперед. Над замыслом организации трудились художники из Екатеринбурга — они за 9 дней нарисовали на стене здания граффити.