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19:07 (мск), источник: Известия.Ру

Самые знаменитые советские шпионы

Эксперты рассказали «Известиям» об истории отечественной разведки, а также о том, легко ли сочетать шпионаж с личной жизнью.

29 марта 1912 года родилась Елизавета Мукасей, вместе с мужем Михаилом она служила в разведке более 50 лет.

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Супружеская пара, работавшая под позывными «Эльза» и «Зефир», ездила по зарубежным странам, добывая необходимую для Центра разведывательную информацию. В конце 1930-х их направили в Лос-Анджелес, где Михаила ждала должность вице-консула. Мукасеи довольно быстро влились в светскую жизнь города, и в скором времени к ним на приемы стали захаживать Теодор Драйзер, Уолт Дисней, Чарли Чаплин и другие известные в Голливуде персонажи.

После возвращения на родину опытные разведчики занималась подготовкой молодых шпионов. В годовщину со дня рождения Елизаветы Мукасей «Известия» поговорили с экспертами и вспомнили самых успешных разведчиков, работавших на СССР.

«Кембриджская пятерка»

Могила Кима Филби | Источник: Reuters
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В 1929 году Ким Филби, которого в Британии считают одним из величайших предателей в истории страны, поступил в престижнейший Тринити-колледж Кембриджского университета. Там он познакомился с легендарным советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем, который завербовал его и привлек в так называемую «кембриджскую пятерку» — одну из самых сильных и влиятельных разведгрупп времен Второй мировой.

После окончания университета Филби поступил на службу британской разведки МИ-6. Ему понадобилось всего четыре года, чтобы возглавить в ведомстве отдел, занимавшийся советской и коммунистической деятельностью. Благодаря Киму советским властям удалось поймать десятки британских агентов и информаторов. Филби возглавлял шпионскую сеть в Великобритании более 20 лет. За это время он слил тысячи секретных документов, а также, по некоторым данным, передал СССР все подробности немецкой операции на Курской дуге.

Разоблачение Филби произошло в 1960-х годах. Однако он сумел вовремя бежать в СССР, где впоследствии получил орден Ленина и ряд других государственных наград.

Писатель и историк разведки Геннадий Соколов отметил в разговоре с «Известиями», что целью шпионов может быть не только добыча секретных разведданных, но и охота за компроматом.

— Наличие компромата существенно меняло работу между связующими политическими деятелями на Западе: их можно было убрать, а можно было сделать агентами влияния. Например, шпион Евгений Беляков соблазнил супругу премьер-министра Норвегии фрау Герхадсен, и правительство страны фактически работало на нас в 1950-е годы. Был также компромат на состав правительства Гарольда Макмиллана, когда шесть ведущих британских министров подали в отставку, — уточнил эксперт.

Ядерные секреты

Юлиус и Этель Розенберг | Источник: Library of Congress
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Еще одной известной парой шпионов были американские коммунисты Юлиус и Этель Розенберг. На протяжении нескольких лет им удавалось передавать СССР данные о военных разработках США, в том числе о ядерной бомбе. В 1950 году агенты ФБР разоблачили Розенбергов и взяли их под стражу. Дело супругов было предано огласке, и это лишь сильнее испортило отношения между СССР и США.

В результате судебного процесса паре был вынесен смертный приговор. Мировая общественность призывала смягчить наказание, а о помиловании Розенбергов просили ученый Альберт Эйнштейн, писатель Томас Манн и даже папа римский Пий XII. Но власти США решение не изменили, и в 1953 году Юлиус и Этель Розенберг были казнены.

История помнит немало случаев, когда шпионами были сразу оба супруга. Мешает ли личная жизнь в столь опасной профессии, «Известия» узнали у полковника внешней разведки, кандидата исторических наук и писателя Михаила Любимова.

— Личную жизнь с такой работой сводить можно. Более того, хорошая семья помогает в этом деле, поэтому в разведке старались предотвращать разводы. У каждого должна быть твердая опора. В некоторых случаях агентов сводили, и если они нравились друг другу, то могли пожениться. Иногда всё происходило стихийно: тогда, например, возлюбленную агента проводили через подготовку, делали радисткой. Важно, чтобы была семья нормальная и прочная. У многих такой брак и был, — рассказал эксперт.

Война

Рихард Зорге | Источник: РИА "Новости"
Фоторепортаж
Доктор Зорге29 сентября 1944 года суд в Токио приговорил советского разведчика Рихарда Зорге к казни.

Рихард Зорге родился неподалеку от Баку в 1895 году. Вырос мальчик в Берлине, куда семья Зорге перебралась спустя несколько лет после его появления на свет. Когда началась Первая мировая, он отправился на фронт и воевал на стороне Германии.

Вернувшись домой, Зорге увлекся марксизмом и вступил в коммунистическую партию. В середине 1920-х годов он переехал в СССР, где нашел себе жену, получил советское гражданство и устроился на работу в аппарате Коминтерна, а после пополнил ряды военной разведки. Спустя некоторое время его отправили в командировку сначала в Китай, а после в Японию. Там он устроился пресс-атташе посольства Германии. По некоторым данным, будучи на этой должности, Зорге не только добывал и передавал СССР секретную информацию, но и предупредил страну о готовящемся нападении Германии.

По словам историка Геннадия Соколова, отечественную разведку по праву можно считать одной из лучших в мире.

— Мы застолбили это звание со времен «Большой игры». Княгиня Христофор Ливен, агент Александра I, сделала нечто большее, чем нашумевшая Мата Хари. Она соблазнила руководителей трех ведущих стран: Австрии, Франции и Великобритании. От английского короля она даже родила ребенка, — пояснил эксперт. — Личная жизнь шпионов кардинально отличается от обычной. Это грязная работа — кражи, обман, работа на грани морали и даже по другую сторону во имя безопасности твоей страны. Она рушит семьи. Какая уж там любовь?

«Клептомания от разведки»

Ян Черняк | Источник: Известия
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Ян Черняк родился на территории Австро-Венгрии в 1909 году, а образование получал в Праге и Берлине. Завербовали одного из самых успешных советских разведчиков в 1930-м, когда он, будучи в Германии, вступил в коммунистическую партию.

Во времена правления Адольфа Гитлера Черняку удалось развернуть в Германии одну из крупнейших шпионских сетей, получивших название «Крона». Из 35 членов группы известны лишь несколько имен. Черняк, в частности, завербовал любимую актрису Гитлера Ольгу Чехову и любовницу Йозефа Геббельса — артистку Марику Рекк.

На счету разведгруппы Черняка немало подвигов. Им удалось добыть копию плана «Барбаросса», план немецкого наступления под Курском и информацию о новейшем оружии Германии. На этом список достижений «Кроны» не заканчивается. В 1945-м Черняка отправили в США, где он помогал добывать данные об атомном проекте.

По словам Геннадия Соколова, победа в войне и атомный проект — «конкретные результаты отечественной разведки».

— Есть такой термин «клептомания от разведки», иначе говоря — научно-техническая разведка. Многие виды оружия мы получили благодаря ей. Начиная с радаров, которые Черняк и его группа «Крона» поставили нам. Мы же не были защищены от бомбежек, и радары, которые работали вокруг Москвы, мы получили от него, — напомнил историк.

Порой охота за новейшим оружием оборачивалась забавными историями. Эксперт рассказал о случае в 1856-м, когда полковник Алексей Игнатьев среди белого дня ограбил Британский музей, где был представлен новейший образец патрона. За ним сразу же устроили погоню, но ему удалось скрыться от преследователей в российском посольстве.

Бомба

Председатель КГБ при Совете министров СССР Владимир Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абеля (2-й слева) и Конана Молодого (2-й справа) | Источник: РИА "Новости"
Фильм
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Шпионский мост

Жизнь разведчиков настолько насыщенна и необычна, что нередко их биографиям находят воплощение на экране. В том числе это касается советского шпиона Рудольфа Абеля, которому в 2015 году режиссер Стивен Спилберг посвятил фильм.

Во многом благодаря усилиям Абеля в СССР появилась первая атомная бомба. В послевоенный период он трудился в Нью-Йорке под именем художника Эмиля Роберта Гольдфуса, тайно руководя шпионской сетью. И работа шла гладко, пока ему в помощь не направили радиста Йоханнеса Хяюхянена. Последний не отличался примерным поведением, вел разгульный образ жизни и однажды отправился в офис ФБР и выдал полковника Абеля. Рудольфа взяли под стражу, и только спустя несколько лет его обменяли на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, чей самолет был сбит в районе Свердловска.

Получение секретов атомного оружия — крупнейший успех советской разведки, считает Михаил Любимов.

— Там участвовало огромное количество людей. В основном шпионы-нелегалы, еще агенты, работавшие в «Манхэттенском проекте», Англия была подключена. Но все разведчики, конечно, были нашими. Работы над «Манхэттенским проектом» велись в Лос-Аламосе. Среди наших агентов был ученый Эмиль Фукс. Нам удалось заполучить образцы атомного оружия и уже с помощью наших ученых доработать проект, — отметил писатель.

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