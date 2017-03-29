Самые знаменитые советские шпионы
Эксперты рассказали «Известиям» об истории отечественной разведки, а также о том, легко ли сочетать шпионаж с личной жизнью.
Эксперты рассказали «Известиям» об истории отечественной разведки, а также о том, легко ли сочетать шпионаж с личной жизнью.
29 марта 1912 года родилась Елизавета Мукасей, вместе с мужем Михаилом она служила в разведке более 50 лет.
Супружеская пара, работавшая под позывными «Эльза» и «Зефир», ездила по зарубежным странам, добывая необходимую для Центра разведывательную информацию. В конце 1930-х их направили в
После возвращения на родину опытные разведчики занималась подготовкой молодых шпионов. В годовщину со дня рождения Елизаветы Мукасей «Известия» поговорили с экспертами и вспомнили самых успешных разведчиков, работавших на СССР.
«Кембриджская пятерка»
В 1929 году Ким Филби, которого в Британии считают одним из величайших предателей в истории страны, поступил в престижнейший
После окончания университета Филби поступил на службу британской разведки МИ-6. Ему понадобилось всего четыре года, чтобы возглавить в ведомстве отдел, занимавшийся советской и коммунистической деятельностью. Благодаря Киму советским властям удалось поймать десятки британских агентов и информаторов. Филби возглавлял шпионскую сеть в Великобритании более 20 лет. За это время он слил тысячи секретных документов, а также, по некоторым данным, передал СССР все подробности немецкой операции на Курской дуге.
Писатель и историк разведки Геннадий Соколов отметил в разговоре с «Известиями», что целью шпионов может быть не только добыча секретных разведданных, но и охота за компроматом.
— Наличие компромата существенно меняло работу между связующими политическими деятелями на Западе: их можно было убрать, а можно было сделать агентами влияния. Например, шпион Евгений Беляков соблазнил супругу
Ядерные секреты
Еще одной известной парой шпионов были американские коммунисты Юлиус и Этель Розенберг. На протяжении нескольких лет им удавалось передавать СССР данные о военных разработках США, в том числе о ядерной бомбе. В 1950 году агенты ФБР разоблачили Розенбергов и взяли их под стражу. Дело супругов было предано огласке, и это лишь сильнее испортило отношения между СССР и США.
В результате судебного процесса паре был вынесен смертный приговор. Мировая общественность призывала смягчить наказание, а о помиловании Розенбергов просили ученый Альберт Эйнштейн, писатель Томас Манн и даже папа римский Пий XII. Но власти США решение не изменили, и в 1953 году Юлиус и Этель Розенберг были казнены.
— Личную жизнь с такой работой сводить можно. Более того, хорошая семья помогает в этом деле, поэтому в разведке старались предотвращать разводы. У каждого должна быть твердая опора. В некоторых случаях агентов сводили, и если они нравились друг другу, то могли пожениться. Иногда всё происходило стихийно: тогда, например, возлюбленную агента проводили через подготовку, делали радисткой. Важно, чтобы была семья нормальная и прочная. У многих такой брак и был, — рассказал эксперт.
Война
Рихард Зорге родился неподалеку от Баку в 1895 году. Вырос мальчик в Берлине, куда семья Зорге перебралась спустя несколько лет после его появления на свет. Когда началась Первая мировая, он отправился на фронт и воевал на стороне Германии.
Вернувшись домой, Зорге увлекся марксизмом и вступил в коммунистическую партию. В середине 1920-х годов он переехал в СССР, где нашел себе жену, получил советское гражданство и устроился на работу в аппарате Коминтерна, а после пополнил ряды военной разведки. Спустя некоторое время его отправили в командировку сначала в Китай, а после в Японию. Там он устроился
— Мы застолбили это звание со времен «Большой игры». Княгиня Христофор Ливен, агент Александра I, сделала нечто большее, чем нашумевшая Мата Хари. Она соблазнила руководителей трех ведущих стран: Австрии, Франции и Великобритании. От английского короля она даже родила ребенка, — пояснил эксперт. — Личная жизнь шпионов кардинально отличается от обычной. Это грязная работа — кражи, обман, работа на грани морали и даже по другую сторону во имя безопасности твоей страны. Она рушит семьи. Какая уж там любовь?
«Клептомания от разведки»
Ян Черняк родился на территории
Во времена правления Адольфа Гитлера Черняку удалось развернуть в Германии одну из крупнейших шпионских сетей, получивших название «Крона». Из 35 членов группы известны лишь несколько имен. Черняк, в частности, завербовал любимую актрису Гитлера Ольгу Чехову и любовницу Йозефа Геббельса — артистку Марику Рекк.
На счету разведгруппы Черняка немало подвигов. Им удалось добыть копию плана «Барбаросса», план немецкого наступления под Курском и информацию о новейшем оружии Германии. На этом список достижений «Кроны» не заканчивается. В 1945-м Черняка отправили в США, где он помогал добывать данные об атомном проекте.
— Есть такой термин «клептомания от разведки», иначе говоря —
Порой охота за новейшим оружием оборачивалась забавными историями. Эксперт рассказал о случае в 1856-м, когда полковник Алексей Игнатьев среди белого дня ограбил Британский музей, где был представлен новейший образец патрона. За ним сразу же устроили погоню, но ему удалось скрыться от преследователей в российском посольстве.
Бомба
Жизнь разведчиков настолько насыщенна и необычна, что нередко их биографиям находят воплощение на экране. В том числе это касается советского шпиона Рудольфа Абеля, которому в 2015 году режиссер Стивен Спилберг посвятил фильм.
Во многом благодаря усилиям Абеля в СССР появилась первая атомная бомба. В послевоенный период он трудился в
— Там участвовало огромное количество людей. В основном