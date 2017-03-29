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09:13 (мск), источник: Nakanune.ru

«В городе введено военное праздничное положение», — в Екатеринбурге прошла первая репетиция парада

В Екатеринбурге сегодня утром прошла первая репетиция парада. Военная техника проехала по Вторчермету, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото репетиции парада очевидцы публикуют в социальных сетях.

«В городе введено военное праздничное положение», — комментируют екатеринбуржцы фото военной техники.

Впрочем, удивления танки в городе не вызвали: о репетиции городские власти предупредили заранее. Накануне был утвержден график репетиция парада: 5, 12, 19 и 26 апреля (с 09.00 до 13.00). Кроме того, первые пешие прогоны на площади 1905 года пройдут с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля с 22.00 до 01.00. Совместные тренировки на центральной площади Екатеринбурга состоятся с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая с 22.00 до 01.00. Генеральная репетиция намечена на в ночь с 5 на 6 мая в это же время.

Горожане, уже по традиции, возмущены тем, что тяжелые танки едут по городским улицам без резиновых накладок на гусеницы. По мнению местных жителей, это наносит ущерб асфальту. Также жители столицы Среднего Урала недовольны перекрытием дорог.

«Перекрытие дорог каждый год бесит. Опять до мая каждую среду придется ходить пешком. А всеми этими репетициями новый асфальт испортят», — возмущается один из интернет-пользователей.

«С 7.30 все перекрыли уже. Пешком до Умельцев шлепали!», — отмечает второй.

Отметим, что находятся и те, кто относится к ситуации с юмором: «В принципе, это единственная техника, способная ездить по этим дорогам!».

Добавим, что по данным военных, в параде примут участие пешие парадные расчеты в количестве более 2 тыс. человек, а также механизированная колонна в составе которой более 50 единиц военной техники.

Любопытно, что городские власти отдельно подчеркнули сохранность дорожного покрытия в результате движения техники. Представители ЦВО пообещали, что весь гусеничный парк, участвующий в параде, будет «обут» в специальные прорезиненные «башмаки». Однако, судя по фото, на репетиции этим обещанием решили пренебречь.

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