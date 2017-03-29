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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

Горэкоцентр принимает заявки на отлов безнадзорных животных и готов продолжить сотрудничество с зоозащитниками

Собак и кошек МУП готово передать зоозащитным организациям, которые занялись бы их устройством.

Челябинский Горэкоцентр возобновил прием заявок на отлов бродячих животных — в МУПе подчеркивают, что собак и кошек не отстреливают, более того, сотрудники ветприемника готовы отдавать животных местным зоозащитным организациям для устройства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Животных будут отлавливать только по заявкам жителей. Челябинцам нужно указать место обитания безнадзорных животных, примерное их количество, ФИО и контактный номер телефона. Последняя информация необходима для регистрации заявки в журнале установленного образца, а также для обратной связи, в случае если необходимо уточнить места обитания собак.

Заявки объединяются по территориальному признаку, после чего формируются маршрутные листы для бригады по отлову безнадзорных животных. При составлении маршрутов особое внимание уделяется объектам социальной сферы: школам, детским садам, больницам. В первую очередь, отлавливаются агрессивные животные.

Отловленные животные доставляются в ветприемник временного содержания, где их осматривает квалифицированный ветеринар. Если животное здорово, оно может быть передано всем желающим по заявлению.

Информацию об отловленных животных, ищущих хозяев, можно посмотреть на сайте предприятия.

Кроме того, Горэкоцентр приглашает зоозащитные организации города заключить договоры на безвозмездную передачу отловленных животных.

Для заключения договора необходимы документы: заверенные копии Устава, ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (выписка из реестра) не позднее 3 месяцев (можно с сайта налоговой), документов на лицо, подписывающее договор (приказ, доверенность и иные). Информацию по заключению договора можно получить в юридическом отделе МУПа по телефону 261−94−77.

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