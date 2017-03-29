Челябинцам предлагают оценить работу властей

Для того, чтобы поучаствовать в опросе необходимо зайти на сайт, авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации на портале Госуслуг и пройти интернет-опрос. Процедура займет 5−10 минут.

Добавим, что в Челябинске были созданы дополнительные места для проведения опросов в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, учреждениях службы занятости, городских и районных библиотеках, учреждения социальной защиты населения и стационарных учреждениях социального обслуживания. Каждый посетитель этих учреждений может воспользоваться компьютером, чтобы выразить свое мнение.

Результаты будут обработаны и размещены на официальных сайтах всех районов и городов Челябинской области.