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09:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Общественным транспортом довольны 6% челябинцев

Среди жителей провели опрос.

Почти половина челябинцев на «тройку» оценивают работу общественного транспорта.

Опрос провело региональное отделение «Молодой гвардии», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Абсолютно довольны только шесть процентов. На «хорошо» оценивают деятельность муниципальных перевозчиков 16% горожан. «Двойку» готовы поставить 13%.

В результате исследования выяснилось: чаще всего челябинцы пользуются маршрутками — более половины отметили этот вид транспорта как приоритетный. Вторые по популярности — троллейбусы, далее следуют автобусы, трамваи востребованы меньше всего. При этом большинство респондентов именно трамваи назвали самым безопасным видом транспорта. В качестве главных проблем транспортной сети Челябинска горожане называют высокую цену проезда, длинные интервалы движения и часы работы общественного транспорта.

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