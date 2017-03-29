В центре Уфы из-за паводка может обрушиться дом

В администрацию башкирской столицы обратилась горожанка, живущая по адресу ул. Антонова, 4, с классической для этого сезона просьбой — вывезти снег со двора дома. Но аргументы женщина приводит довольно веские.

— Дом в аварийном состоянии, а прошлой весной рядом с домом провалился асфальт. Сейчас уровень снега доходит до второго этажа, чтобы вывезти снег, у ЖЭУ нет средств. Мы опасаемся, что при таянии снега вода подмоет почву под домом и возможны серьезные последствия вплоть до обрушения дома, — написала Ольга Веселкина на сайте городской администрации.

Женщина просит власти обратить внимание на их ситуацию и вывезти снег.