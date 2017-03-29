Проезд в Симферополе можно оплатить электронной транспортной картой

В столице республики была презентована автоматизированная система оплаты на городские автобусные маршруты, заявила пресс-служба администрации Симферополя. Так, безлимитную карту можно будет приобрести за 780 рублей в месяц.

«Приобрести карточку можно у водителей, терминалы пополнений будут установлены в почтовых отделениях и других общественных местах. Предусмотрена также специальная льготная карта, что позволит оптимизировать механизм компенсации затрат на перевозку льготных категорий граждан», — пояснил директор муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс» Денис Майор.

Он также уточнил, что воспользоваться электронной транспортной картой можно уже сегодня на маршрутах № 3, 30, 49 и 65.

Со слов начальника управления транспорта и связи Андрея Шабалина, плату проезда можно будет осуществить при помощи транспортной карты в специально терминале. При этом, он уточнил, что классическая схема оплаты с использованием билетов никуда не денется.

«Автоматизированная система будет установлена во всех муниципальных автобусах, а со временем — и в транспортных средствах частных перевозчиков», — заявил он.