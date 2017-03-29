Ученые заявили, что чеснок восстанавливает поврежденные ткани сердца

Такие выводы были сделаны на основе эксперимента на лабораторных мышах. Исследование показало, что чеснок восстанавливает поврежденные ткани сердца. В нем содержится диалло-трисульфид, именно данное вещество восстанавливает клетки сердечной мышцы.

Однако это не единственное полезное свойство чеснока. Он еще снижает уровень холестерина в крови.