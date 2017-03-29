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08:55 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые заявили, что чеснок восстанавливает поврежденные ткани сердца

Ученые из США выяснили, что чеснок полезен для сердца. Они отмечают, что употребление нескольких зубчиков чеснока в день поможет предотвратить инсульт и инфаркт.

Источник: БЕЛТА

Такие выводы были сделаны на основе эксперимента на лабораторных мышах. Исследование показало, что чеснок восстанавливает поврежденные ткани сердца. В нем содержится диалло-трисульфид, именно данное вещество восстанавливает клетки сердечной мышцы.

Однако это не единственное полезное свойство чеснока. Он еще снижает уровень холестерина в крови.

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