Фестиваль «Здоровый Воронеж» начнется 27 мая
Интерактивные площадки откроются в парках «Алые паруса» и «Арена».
Интерактивные площадки откроются в парках «Алые паруса» и «Арена».
Фестиваль «Здоровый город» в третий раз пройдет в Воронеже 27 и 28 мая, сообщила
Глава областного департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин и руководитель проекта фестиваля «Здоровый Воронеж» Виктор Красов обсудили его организацию во время встречи во вторник, 28 марта. Фестиваль решили включить в план мероприятий, посвященных Году экологии.
В 2015 году фестиваль посетили 7 тыс., в 2016 году — более 10 тыс. человек.