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09:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Фестиваль «Здоровый Воронеж» начнется 27 мая

Интерактивные площадки откроются в парках «Алые паруса» и «Арена».

Фестиваль «Здоровый город» в третий раз пройдет в Воронеже 27 и 28 мая, сообщила пресс-служба областного департамента природных ресурсов и экологии. В двух воронежских парках — «Алые паруса» на улице Арзамасская и «Арена» на бульваре Победы — откроются интерактивные площадки, посвященные медицине, спорту, отдыху, красоте, здоровому питанию. Главной темой фестиваля станет бережное отношение к природе.

Глава областного департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин и руководитель проекта фестиваля «Здоровый Воронеж» Виктор Красов обсудили его организацию во время встречи во вторник, 28 марта. Фестиваль решили включить в план мероприятий, посвященных Году экологии.

В 2015 году фестиваль посетили 7 тыс., в 2016 году — более 10 тыс. человек.

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