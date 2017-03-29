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10:12 (мск), источник: "Российская газета"

Весна вернется к концу недели, пообещали синоптики

В центральной части страны похолодает еще сильнее. Ночная температура уйдет в минус до 1−6 градусов. Днем температура будет держаться около 0 градусов. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 17 метров в секунду.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе синоптики прогнозируют самую холодную ночь марта в Москве, температура 31 марта опустится до 6−11 градусов мороза. Дневная температура в столице будет держаться около +2 градусов. Теплая весна вернется к концу недели, дневная температура поднимется в субботу до +8 градусов, в воскресенье до +12 градусов, выглянет солнце.

Похолодание коснется северных и Северо-Западных областей. Поэтому в Мурманской, Вологодской областях можно наблюдать в конце марта ночные 20-градусные морозы. Такие же морозы в Карелии, в остальных областях Северо-Запада до 15 градусов ниже нуля ночью.

Сильные осадки уйдут из центра России, но они еще испортят погоду в Приволжском округе и Краснодарском крае 29—31 марта. Сильный снег 30 марта в Пермском крае. При этом погода с ветром, так, в последний мартовский день ветер в Новороссийске ожидается до 23 метров в секунду.

Снегопады на этой неделе уйдут за Урал. Поэтому на юге Уральского региона, в Свердловской, Челябинской, Курганской области, осадки. Сильный снег с порывами ветра пройдет в ночь на 30 марта. В Псковской области сильные осадки.

Самая теплая территория на карте России — юго-восток Западной Сибири. Это Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край. Здесь 29—30 марта потеплеет до 12−18 градусов. Но весна будет не долгой, уже 30 марта похолодает до 2−7 градусов.

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