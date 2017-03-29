Запах на конечных остановках возмутил новосибирцев

Общественники организации зафиксировали в соцсетях повсеместное недовольство горожан экологическим состоянием на конечных остановках. С наступлением тепла скопившийся там снег принялся таять, освобождая горы мусора и заполняя воздух «едким запахом человеческих испражнений».

Пользователи соцсетей считают, что конечные остановки загадили водители автобусов и маршруток. В качестве доказательств они говорят, что стоянки отдыха между рейсами не оборудованы урнами и туалетами.

Первую такую жалобу на состояние остановочного пункта «Планетарий» общественная организация направила 29 марта. По данным патруля, остановка не соответствует ряду ГОСТов. От властей города потребовали провести необходимую проверку и привлечь виновных к ответственности.