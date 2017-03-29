Пермяки выберут маршруты субсидированных авиаперевозок на юг

Южные направления авиамаршрутов, которые будут субсидированы из краевого бюджета, выберут в Прикамье, основываясь на мнении пермяков. On-line опрос разместили на сайте краевого правительства, сообщает пресс-служба минсвязи Пермского края. Для голосования выбрали направления на Минводы, Анапу, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Волгоград.

Напомним, что с 2013 г. осуществляются по специальному тарифу региональные авиаперевозки пассажиров из Перми в города Приволжского федерального округа — Уфу, Киров, Казань, Нижний Новгород, Самару, Ульяновск. В декабре 2015 г. открыли новый маршрут Пермь — Нижнекамск. С 1 ноября 2016 г. начали действовать два новых частично оплачиваемых из краевого бюджета направления — на Краснодар и Новосибирск.