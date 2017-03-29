Пермяки выберут маршруты субсидированных авиаперевозок на юг
Проголосовать за полюбившиеся направления можно на сайте краевого министерства связи.
Проголосовать за полюбившиеся направления можно на сайте краевого министерства связи.
Южные направления авиамаршрутов, которые будут субсидированы из краевого бюджета, выберут в Прикамье, основываясь на мнении пермяков.
Напомним, что с 2013 г. осуществляются по специальному тарифу региональные авиаперевозки пассажиров из Перми в города Приволжского федерального округа — Уфу, Киров, Казань, Нижний Новгород, Самару, Ульяновск. В декабре 2015 г. открыли новый маршрут Пермь — Нижнекамск. С 1 ноября 2016 г. начали действовать два новых частично оплачиваемых из краевого бюджета направления — на Краснодар и Новосибирск.