В Омске последняя неделя марта будет снежной

Последняя неделя марта будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 29 марта, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура днём составит +1… +6 градусов, ветер порывистый 6−11 м/с, местами порывы 14−19 м/с.

Начиная с 30 марта, ночные температуры понизятся, столбик термометра днём покажет +1…+4 градуса, ветрено, ожидается дождь и мокрый снег. 31 марта особых изменений в погоде не ожидается.