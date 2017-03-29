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10:21 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске последняя неделя марта будет снежной

В регионе будет идти мокрый снег и дожди.

Последняя неделя марта будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 29 марта, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура днём составит +1… +6 градусов, ветер порывистый 6−11 м/с, местами порывы 14−19 м/с.

Начиная с 30 марта, ночные температуры понизятся, столбик термометра днём покажет +1…+4 градуса, ветрено, ожидается дождь и мокрый снег. 31 марта особых изменений в погоде не ожидается.

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