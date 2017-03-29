Омская полиция создаст спецгруппу для поимки хакеров и интернет-мошенников

В управлении МВД России по Омской области прошло заседание Коллегии, на котором обсудили работу подразделений в наступившем году.

Первый поднятый вопрос касался противодействия преступлений против собственности — кражи, грабежи, мошенничества, разбои, вымогательства и тому подобные. За прошедшие месяцы 2017 года в Омской области было зарегистрировано 1 883 таких преступления. Впрочем, отмечена положительная динамика — имущественных преступлений пока на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из самых актуальных преступлений в этой области стали кражи с помощью сотовой связи и Интернета. За 2 месяца 2017 года зарегистрировано 56 жертв интернет-мошенников.

Интернет-преступники пользуются широкой популярностью мобильных устройств и автоматизированных систем «банк-клиент». В основном деньги воруют с помощью заражения программного обеспечения телефона через «Мобильный банк», сообщает пресс-служба полиции.

В связи с участившимся случаями подобных преступлений в омской полиции было решено создать новую спецгруппу. Для пресечения краж и мошенничества против омичей начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец поручил проработать вопрос создания специализированной группы. В нее войдут сотрудники оперативных и процессуальных подразделений полиции.