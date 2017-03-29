Этой зимой смертность в Омске превысила рождаемость

По данным Омскстата, в январе и феврале 2017 года в Омской области зарегистрирована естественная убыль населения. В регионе зарегистрировано 3568 родившихся и 4602 умерших. Число покойных превысило число новорождённых на 1034 человека. На каждые 1000 жителей Омской области приходилось в среднем 11,2 рождений и 11,4 смертей.

Отметим, что зимой, особенно в январе, смертность в России выше, чем в другие месяцы года.

За первые два месяца 2017 года в регионе было зарегистрировано 1533 брака и 1257 разводов. На каждые 1000 омичей приходилось в среднем по 5 браков и по 4 развода.