В красноярском научном центре СО РАН выберут нового директора

В Красноярске назначены выборы директора Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН. На сайте учреждения сообщается, что выборы пройдут 7 апреля.

Нынешний руководитель, проработавший в должности 29 лет, 76-летний Василий Шабанов, не выдвинул своей кандидатуры.

Кандидатов, рекомендованных ученым советом ФИЦ, двое. Это два заместителя руководителя учреждения: доктор химических наук 57-летний Николай Чесноков и доктор физико-математических 56-летний Никита Волков.

Отметим, КНЦ создавался и действует как мультидисциплинарный научный центр, но два магистральных направления исследований действующий руководитель Василий Шабанов выделил особо. Первое можно условно назвать «космоинформатикой»: это фундаментальные и прикладные разработки, связанные с исследованиями космоса, орбитально-земными технологиями и коммуникациями. Второе магистральное направление красноярской науки — биомедицинское, хотя и оно имеет точки соприкосновения с информационно-космическим.

В красноярское отделение научного центра входят Институт биофизики, Институт леса им. В. Н. Сукачева, Институт физики им. Л. В. Киренского, Институт химии и химической технологии, Институт вычислительного моделирования, Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука», Дом ученых.

Отметим, что федеральному исследовательскому центру КНЦ СО РАН принадлежит почти вся земля в Академгородке, а также здания, оборудование, научная и организационная инфраструктура, а подведомственная ему структура занимается управлением жилыми домами.