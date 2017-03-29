В красноярском научном центре СО РАН выберут нового директора
76-летний Василий Шабанов не выдвинул своей кандидатуры.
76-летний Василий Шабанов не выдвинул своей кандидатуры.
В Красноярске назначены выборы директора Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН. На сайте учреждения сообщается, что выборы пройдут 7 апреля.
Нынешний руководитель, проработавший в должности 29 лет, 76-летний Василий Шабанов, не выдвинул своей кандидатуры.
Кандидатов, рекомендованных ученым советом ФИЦ, двое. Это два заместителя руководителя учреждения: доктор химических наук 57-летний Николай Чесноков и доктор
Отметим, КНЦ создавался и действует как мультидисциплинарный научный центр, но два магистральных направления исследований действующий руководитель Василий Шабанов выделил особо. Первое можно условно назвать «космоинформатикой»: это фундаментальные и прикладные разработки, связанные с исследованиями космоса,
В красноярское отделение научного центра входят Институт биофизики, Институт леса им. В. Н. Сукачева, Институт физики им. Л. В. Киренского, Институт химии и химической технологии, Институт вычислительного моделирования, Специальное
Отметим, что федеральному исследовательскому центру КНЦ СО РАН принадлежит почти вся земля в Академгородке, а также здания, оборудование, научная и организационная инфраструктура, а подведомственная ему структура занимается управлением жилыми домами.