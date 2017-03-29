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12:02 (мск), источник: Вести Приморье

Дождливая и теплая погода ожидает жителей Приморья на выходных

В течение предстоящей ночи циклон будет проходить над территорией Приморья и осадки распространятся на большую часть края. В зоне облачной погоды ночь, по сравнению с прошедшей, будет теплее на 2−4 градуса.

В четверг днем циклон переместится на северную часть Японского моря. В западной половине Приморья осадки прекратятся и прояснит, воздух прогреется до +5…+13 °С.

Во Владивостоке ночью также возможен небольшой дождь, в четверг днем без осадков. Ветер южный, утром перейдет к северо-западному и усилится. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, максимальная днем повысится до +8…+10 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.ру.

Предстоящие выходные открывают второй весенний месяц. Апрель не бывает ни холоднее марта, ни теплее мая и характерен неустойчивой погодой. Постепенно разрушается сибирский антициклон — дирижер погоды в Дальневосточном регионе, и активизируется деятельность циклона над континентальными районами региона. Так и в предстоящие выходные погода в Приморье будет неустойчивой.

В субботу, 1 апреля, погоду в крае будут определять атмосферные фронты и вызовут местами небольшие осадки. Будет тепло. Ночью −1…+4 °C, в горных районах до -8 °C. Днем +4…+13 °C.

В воскресенье, 2 апреля, над территорией Приморья будет перемещаться новый циклон, который смещается с Амурской области. Осадки охватят большую территорию Приморья и их интенсивность увеличится. Температурный фон останется на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1…+3 °C, днем +6…+9 °C.

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