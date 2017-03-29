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10:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение

В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, по данным МЧС, в республике ожидается мокрый снег, в южных районах обильный снегопад, порывы ветра до 18 метров в секунду.

Источник: ГТРК Башкортостан

Специалисты советуют водителям быть осторожными за рулем, так как на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица.

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