В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение
В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, по данным МЧС, в республике ожидается мокрый снег, в южных районах обильный снегопад, порывы ветра до 18 метров в секунду.
В Башкортостане вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, по данным МЧС, в республике ожидается мокрый снег, в южных районах обильный снегопад, порывы ветра до 18 метров в секунду.
Специалисты советуют водителям быть осторожными за рулем, так как на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица.