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15:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В части домов Советского района Казани 30 марта отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 29 марта). 30 марта в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по замене запорной арматуры и участка трубопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 21.00 воды не будет по адресам: ул. Гвардейская, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (детский сад № 305), 30а, 32, 32а (детский сад № 150), 34а, 36, 36-а; ул. Кирпичная, 9; ул. Красной Позиции, 1, 1а, 2/1, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8а (прогимназия № 29), 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11а (детский сад), 13, 13а, 15; ул. А. Кутуя, 1, 3, 3а, 4, 4а (школа № 111), 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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