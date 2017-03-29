30 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 29 марта). 30 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по улицам: Дунайская, Кубанская.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Тимирязева, 8, 10; ул. Челюскина, 2, 4/13.

С 13.00 до 18.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Копылова, ½, 3/1; ул. Лядова, 3а, 5, 7; ул. Тимирязева, 1а, 4, 6.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители Вахитовского района по адресам: ул. Дзержинского, 17; ул. К. Маркса, 12, 16, 18, 20, 22, 22а, 24; ул. Фукса, 1, 3.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Кировском районе по адресам: ул. Восточная, 2−22б; ул. Заречная, 3−36; ул. Красногорская, 24−31; ул. Лагерная, 3−29; ул. Ново-Слободская, 1−49; ул. Проезжая, 1−37.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Р. Зорге, 97, 99, 101.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.