Набережную и пляж возле Ладьи закроют до конца года
Ограничения введут
Ограничения введут
На прошлой неделе в Самаре начались подготовительные работы по реконструкции четвертой очереди набережной. Там установили строительный забор. Вчера, 28 марта, рабочие приступили к устройству временных площадок и ограждений, а также начали демонтировать малые архитектурные формы и инженерные сети. В ближайшее время здесь начнут убирать существующее покрытие, которое впоследствии заменят на плиточное.
Следующим этапом станет строительство фонтана и здания
После этого планируется обновить стелу Ладья, установить новые скамейки, уличное освещение, высадить деревья и кустарники и обустроить велосипедную дорожку. По словам подрядчиков, работы завершат к началу декабря. При этом на время их проведения набережная и пляж будут закрыты для посещения.
В соответствии с графиком, реконструкцию набережной должны завершить к марту 2018 года. Однако глава города Олег Фурсов поставил задачу максимально сокращать сроки и выполнить большую часть работ уже в этом году, сообщает