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10:09 (мск), источник: Pro Город Самара

Набережную и пляж возле Ладьи закроют до конца года

Ограничения введут из-за реконструкции 4-ой очереди набережной.

На прошлой неделе в Самаре начались подготовительные работы по реконструкции четвертой очереди набережной. Там установили строительный забор. Вчера, 28 марта, рабочие приступили к устройству временных площадок и ограждений, а также начали демонтировать малые архитектурные формы и инженерные сети. В ближайшее время здесь начнут убирать существующее покрытие, которое впоследствии заменят на плиточное.

Следующим этапом станет строительство фонтана и здания хозяйственно-бытового комплекса. Кроме того, будет проводиться ремонт подпорных стен протяженностью около 980 метров, замена деформационных швов и гидроизоляции.

После этого планируется обновить стелу Ладья, установить новые скамейки, уличное освещение, высадить деревья и кустарники и обустроить велосипедную дорожку. По словам подрядчиков, работы завершат к началу декабря. При этом на время их проведения набережная и пляж будут закрыты для посещения.

В соответствии с графиком, реконструкцию набережной должны завершить к марту 2018 года. Однако глава города Олег Фурсов поставил задачу максимально сокращать сроки и выполнить большую часть работ уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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