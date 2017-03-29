Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
11:47 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре стартовала информационная акция «Подари ребенку лето!»

Она направлена против алиментщиков.

Судебные приставы Самарской области объявили о старте информационной акции «Подари ребенку лето!», которая направлена усиление работы в части погашения задолженностей по алиментным обязательствам, что особенно актуально преддверии летних каникул и Дня защиты детей.

В ходе акции региональные судебные приставы проведут рейды по должникам, направленные на фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах о взыскании алиментов. В рамках мероприятия к должникам будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе опись и арест имущества, вынесение постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, вынесение постановлений об ограничении в праве пользования специальным правом (закон № 340-ФЗ).

Кроме того, судебные приставы проведут встречи с должниками с привлечением их родителей и духовенства. Подобные встречи нередко побуждают алиментщиков начать погашать свои долги перед собственными детьми.

Акция «Подари ребенку лето!» продлится в Управлении Федеральной службы судебных приставов до конца первого полугодия 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брошенные автомобили затрудняют проведение ремонтных работ на тепловых сетях в Самаре
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь