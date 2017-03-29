В Самаре стартовала информационная акция «Подари ребенку лето!»

Судебные приставы Самарской области объявили о старте информационной акции «Подари ребенку лето!», которая направлена усиление работы в части погашения задолженностей по алиментным обязательствам, что особенно актуально преддверии летних каникул и Дня защиты детей.

В ходе акции региональные судебные приставы проведут рейды по должникам, направленные на фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах о взыскании алиментов. В рамках мероприятия к должникам будут применяться все меры, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе опись и арест имущества, вынесение постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, вынесение постановлений об ограничении в праве пользования специальным правом (закон № 340-ФЗ).

Кроме того, судебные приставы проведут встречи с должниками с привлечением их родителей и духовенства. Подобные встречи нередко побуждают алиментщиков начать погашать свои долги перед собственными детьми.

Акция «Подари ребенку лето!» продлится в Управлении Федеральной службы судебных приставов до конца первого полугодия 2017 года.