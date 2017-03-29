Мэрия: Из-за дамбы вероятность паводков в Индустриальном районе Хабаровска только повысилась
Участки канализации, через которые талая вода раньше уходила в реку, оказались засыпаны при строительстве берегоукрепительного сооружения.
Участки канализации, через которые талая вода раньше уходила в реку, оказались засыпаны при строительстве берегоукрепительного сооружения.
Территория Индустриального района Хабаровска может пострадать от паводков в нынешнем году. Об этом было заявлено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Угроза подтопления возникла
«Парадоксально, но именно
Как отмечают представители мэрии, в зону подтопления уже попали восемь частных жилых домов. На эти адреса выезжали бригады городских спасателей, жителям домов переданы насосы для откачивания воды.
Городские власти заявляют, что ситуация находится под контролем — для устранения угрозы паводка сформированы аварийные бригады общей численностью около 150 человек. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены насосы, пиломатериалы для изготовления настилов и мешки с песком.