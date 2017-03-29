Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
10:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэрия: Из-за дамбы вероятность паводков в Индустриальном районе Хабаровска только повысилась

Участки канализации, через которые талая вода раньше уходила в реку, оказались засыпаны при строительстве берегоукрепительного сооружения.

Источник: Губерния онлайн

Территория Индустриального района Хабаровска может пострадать от паводков в нынешнем году. Об этом было заявлено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Угроза подтопления возникла из-за отсутствия стока поверхностных вод с территории от улицы Радищева до Бийской (микрорайон Строитель, улица Вахова, арена «Ерофей»). Аналогичная проблема наблюдается на участке возле лодочной станции № 7. В этом районе возводится дамба.

«Парадоксально, но именно из-за этого сооружения [дамбы] вероятность [паводка] только повысилась. В районе переулка Инского и улицы Кубяка, в тридцати метрах от проезжей части, находятся три концевых участка канализации, через которые дождевая и талая вода раньше уходила в Амур. В связи с тем, что лодочную станцию отсыпали дамбой, теперь свободный сток поверхностных вод невозможен. Происходит застаивание воды и заболачивание территории. Неоднократные запросы в адрес организации “Дальспецстрой”, ведущей строительство дамбы, ни к чему не привели — проект обустройства ливневой канализации не реализован до сих пор», — говорится в пресс-релизе администрации Хабаровска.

Как отмечают представители мэрии, в зону подтопления уже попали восемь частных жилых домов. На эти адреса выезжали бригады городских спасателей, жителям домов переданы насосы для откачивания воды.

Городские власти заявляют, что ситуация находится под контролем — для устранения угрозы паводка сформированы аварийные бригады общей численностью около 150 человек. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены насосы, пиломатериалы для изготовления настилов и мешки с песком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Видеоролики о спортивных победах снимут школьники из Хабаровского края
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Штат Вооруженных сил РФ с июля увеличится до 1,9 млн человек
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Бразилия стала первой командой, которая пробилась на ЧМ-2018
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь