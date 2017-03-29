Мэрия: Из-за дамбы вероятность паводков в Индустриальном районе Хабаровска только повысилась

Территория Индустриального района Хабаровска может пострадать от паводков в нынешнем году. Об этом было заявлено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Угроза подтопления возникла из-за отсутствия стока поверхностных вод с территории от улицы Радищева до Бийской (микрорайон Строитель, улица Вахова, арена «Ерофей»). Аналогичная проблема наблюдается на участке возле лодочной станции № 7. В этом районе возводится дамба.

«Парадоксально, но именно из-за этого сооружения [дамбы] вероятность [паводка] только повысилась. В районе переулка Инского и улицы Кубяка, в тридцати метрах от проезжей части, находятся три концевых участка канализации, через которые дождевая и талая вода раньше уходила в Амур. В связи с тем, что лодочную станцию отсыпали дамбой, теперь свободный сток поверхностных вод невозможен. Происходит застаивание воды и заболачивание территории. Неоднократные запросы в адрес организации “Дальспецстрой”, ведущей строительство дамбы, ни к чему не привели — проект обустройства ливневой канализации не реализован до сих пор», — говорится в пресс-релизе администрации Хабаровска.

Как отмечают представители мэрии, в зону подтопления уже попали восемь частных жилых домов. На эти адреса выезжали бригады городских спасателей, жителям домов переданы насосы для откачивания воды.

Городские власти заявляют, что ситуация находится под контролем — для устранения угрозы паводка сформированы аварийные бригады общей численностью около 150 человек. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены насосы, пиломатериалы для изготовления настилов и мешки с песком.