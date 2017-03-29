На Урале проверяют телеканал «Ермак» и разыскивают его директора
Прокуратура выясняет сумму задолженности по заработной плате перед сотрудниками телекомпании.
Прокуратура выясняет сумму задолженности по заработной плате перед сотрудниками телекомпании.
В Свердловской области организована проверка о невыплате заработной платы и окончательного расчёта при увольнении сотрудникам телекомпании «Ермак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.
«С заявлением ко мне обратились сотрудники телекомпании в начале 2017 года. Они сообщили, что ранее обращались в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга, но безрезультатно. После этого я обратился в областную прокуратуру», — сообщил депутат.
Впоследствии Андрей Альшевских получил ответ прокуратуры Свердловской области, в котором указано, что в настоящее время проверка в отношении телекомпании «Ермак» продолжается, но на данный момент не удалось установить сведений о должнике, так как после выхода сотрудников прокуратуры по месту регистрации юридического лица было обнаружено пустующее помещение.
Отметим, что директором телекомпании «Ермак» до последнего времени являлся депутат городской думы Нижнего Тагила Андрей Муринович.
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Напомним, что телекомпанию «Ермак» Андрей Муринович возглавил осенью 2016 года. Вскоре после этого журналистам начали задерживать зарплату. А с середины февраля 2017 года телекомпания «Ермак» и вовсе прекратила производство новостей. Сам Андрей Муринович опровергал слухи о банкротстве «Ермака», говорил о том, что работа будет продолжена и заявлял о намерении привлечь инвесторов.