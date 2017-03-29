На Урале проверяют телеканал «Ермак» и разыскивают его директора

В Свердловской области организована проверка о невыплате заработной платы и окончательного расчёта при увольнении сотрудникам телекомпании «Ермак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

«С заявлением ко мне обратились сотрудники телекомпании в начале 2017 года. Они сообщили, что ранее обращались в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга, но безрезультатно. После этого я обратился в областную прокуратуру», — сообщил депутат.

Впоследствии Андрей Альшевских получил ответ прокуратуры Свердловской области, в котором указано, что в настоящее время проверка в отношении телекомпании «Ермак» продолжается, но на данный момент не удалось установить сведений о должнике, так как после выхода сотрудников прокуратуры по месту регистрации юридического лица было обнаружено пустующее помещение.