Семена «гайдамаки» и «красного белого кончика» не попали в Крым с Украины

Так, среди «запрещенки» были выявлены овощи, фрукты, фасоль, гречка, горшечные растения и многое другое. Кроме того, в ручной клади и багаже граждан, следующих с Украины в Крым, было обнаружено 33 кг семенного материала.

Как указывают в пресс-службе, в сопредельном государстве, видимо, чтобы меньше привлекать внимания к своей продукции на границе, стали печатать этикетки на русском языке.

Так, сотрудниками ведомства были выявлены семена кабачков «гайдамака», редиса «красный белый кончик» и «французский завтрак». Все выявленные «нелегалы» были отправлены обратно на Украину.

В целом с начала 2017 года сотрудниками управления Россельхознадзора в ручной клади и багаже граждан, следующих с Украины на территорию полуострова, было обнаружено 2133 килограмма подкарантинной продукции.