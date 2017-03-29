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10:18 (мск), источник: РИА Крым

Семена «гайдамаки» и «красного белого кончика» не попали в Крым с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Сотрудниками управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю за минувшую неделю было пресечено 44 попытки незаконного ввоза на полуостров с Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Общий вес обнаруженных товаров составил 170 килограммов.

Так, среди «запрещенки» были выявлены овощи, фрукты, фасоль, гречка, горшечные растения и многое другое. Кроме того, в ручной клади и багаже граждан, следующих с Украины в Крым, было обнаружено 33 кг семенного материала.

Как указывают в пресс-службе, в сопредельном государстве, видимо, чтобы меньше привлекать внимания к своей продукции на границе, стали печатать этикетки на русском языке.

Так, сотрудниками ведомства были выявлены семена кабачков «гайдамака», редиса «красный белый кончик» и «французский завтрак». Все выявленные «нелегалы» были отправлены обратно на Украину.

В целом с начала 2017 года сотрудниками управления Россельхознадзора в ручной клади и багаже граждан, следующих с Украины на территорию полуострова, было обнаружено 2133 килограмма подкарантинной продукции.

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