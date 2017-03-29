Бизнесменам и политикам из Германии показали Херсонес и подарили уникальную монету

Делегацию из 10 человек встретила директор музея-заповедника Светлана Мельникова. Гости побывали на обзорной экскурсии, во время которой, как отметили в пресс-службе, не переставали восхищаться красотами Херсонеса.

«Одновременно удивление и радость гостей вызвали работы по ремонту зданий и благоустройству территории, которые были проведены в Херсонесе за последний год. Директор рассказала о поддержке Министерства культуры РФ и о финансировании, которого более 20 лет так не хватало историческому объекту», — отметили в пресс-службе.

После экскурсии немецким гостям вручили памятные сувениры и подарки. Так, председатель фракции левых в парламенте города Квакенбрюка Андреас Маурер из рук Мельниковой получил единственную в своем роде монету с изображением Херсонеса, которую только планируют выпускать как сувенир.

В свою очередь представители делегации поблагодарили за радушный и теплый прием и пообещали осенью приехать снова в более расширенном составе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму с недельным визитом находится делегация бизнесменов и политиков из Германии. В составе группы — семь бизнесменов и трое политиков регионального уровня. В программе визита — мероприятия, которые позволяют познакомиться с героическим прошлым Крыма, встречи с общественными организациями, «круглые столы», в том числе для немецких бизнесменов, встреча с председателем Государственного совета РК Владимиром Константиновым, а также посещение мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941−1944 годов «Концлагерь «Красный».