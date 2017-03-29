Красноярцы голосуют за аэроэкспресс с билетами по 140 рублей

Озвучена предварительная стоимость билета на электричку из Красноярска в аэропорт Емельяново. По данным компании «Краспригород», цена билета на аэроэкспресс может составить 140 рублей, а продолжительность поездки — 50 минут.

Насколько эта сумма близка к окончательной и как ее высчитали, пока не уточняется.

Напомним, до 3 апреля проводится опрос красноярцев о необходимости запуска электропоезда. Принять участие в опросе можно на официальном сайте компании «Краспригород», а также на странице «Краспригорода» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, свое мнение о проекте потенциальные пассажиры электропоезда Красноярск — Аэропорт «Емельяново» могут высказать на официальном сайте администрации Емельяновского района и на странице международного аэропорта «Емельяново» в социальной сети «ВКонтакте», где также размещен опрос.

При этом горожане разделились в своих мнения. В одном случае (на сайте перевозчика) только 60% красноярцев голосуют за электричку, в другом — на странице аэропорта в соцсети — эту идею поддерживают 90% проголосовавших на сегодняшний день. В группе «Краспригорода» — этот показатель и того выше: почти 94% за электропоезд. Кроме того, в комментариях красноярцы также поддерживают идею электрички в Емельяново.