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16:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Генсек ФИФА о Казани: Видеть стоящие рядом мечети и христианские храмы очень отрадно

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Генеральный секретарь ФИФА, уроженка Сенегала Фатма Самура приехала на празднование 100 дней до начала Кубка Конфедераций по футболу в Санкт-Петербург.

Она рассказала о впечатлениях от посещения Казани в интервью газете «Ведомости».

«За 21 год работы в ООН я неоднократно посещала республики бывшего СССР: Таджикистан, Киргизию, Казахстан и др., но, как ни удивительно, ни разу не была в России. Теперь моя мечта побывать в России, наконец, осуществилась. Конечно, я впечатлена не только размерами, но и культурой вашей страны. А одним из самых ярких впечатлений для меня стало первое посещение Казани, а именно — гармоничное сосуществование разных религий: видеть стоящие рядом мечети и христианские храмы очень отрадно», — отметила госпожа Самура.

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