Базирующиеся в Крыму корабли Черноморского флота выполняют плановые учебные стрельбы
29 марта.
29 марта.
«В различных полигонах боевой подготовки боевые упражнения одновременно выполняют ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, малый ракетный корабль “Мираж” и ракетный катер “Р-239”. Экипажи уже отработали организацию стоянки на незащищенном рейде, провели учения по противовоздушной обороне», — уточнил он.
По его словам, в ходе сдачи второй курсовой задачи корабли провели стрельбу зенитными ракетными комплексами по воздушным мишеням и применили артиллерию для уничтожения надводной цели. В отдельных эпизодах для обеспечения действий сил флота были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные