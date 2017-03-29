Базирующиеся в Крыму корабли Черноморского флота выполняют плановые учебные стрельбы

«В различных полигонах боевой подготовки боевые упражнения одновременно выполняют ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, малый ракетный корабль “Мираж” и ракетный катер “Р-239”. Экипажи уже отработали организацию стоянки на незащищенном рейде, провели учения по противовоздушной обороне», — уточнил он.

По его словам, в ходе сдачи второй курсовой задачи корабли провели стрельбу зенитными ракетными комплексами по воздушным мишеням и применили артиллерию для уничтожения надводной цели. В отдельных эпизодах для обеспечения действий сил флота были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 Морской авиации Черноморского флота.